«Тимошенко – это самый серьёзный противник Порошенко на выборах 2019 года»

Москва, , 16:35 — REGNUM Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко доказала свою политическую живучесть и может победить на выборах президента Украины в 2019 году, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Юлия Тимошенко — долгожитель украинской политической сцены, она очень умный и хитрый политик, — констатировал Шаповалов. — За время своей политической карьеры она смогла переиграть очень многих сильных оппонентов и тем самым доказала свою политическую живучесть. Это политик всеядный, политик-популист».

Шаповалов подчеркнул, что Юлия Тимошенко очень чутко улавливает те настроения, которые существуют в украинском обществе, и стремится играть на тех фобиях и проблемах, которые беспокоят население.

«Обратите внимание: все те крупные украинские политики, политики-тяжеловесы, которые в своё время боролись с Юлией Тимошенко, сегодня уже давно отыгранные карты, и только Тимошенко сохраняет свои позиции в качестве одного из ведущих украинских политиков, претендующих на первые места, — добавил Шаповалов. — Она является достаточно серьёзным оппонентом действующего президента. Пожалуй, самым серьёзным оппонентом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с большим отрывом победила бы на выборах президента Украины, если бы голосование прошло в ближайшее воскресенье. К такому выводу пришли эксперты центра «Социальный мониторинг» из Украинского института социальных исследований. Бывший премьер-министр страны получила бы 20,5% голосов избирателей. В то же время действующий президент страны Пётр Порошенко в тройку лидеров не вошёл бы. За него голосовать собираются только 9,4% избирателей, определившихся со своим выбором.

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