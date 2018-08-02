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Кто представит интересы востока Украины на президентских выборах 2019 года?

Политика

Политолог объяснил, в чём значимость такого кандидата на пост главы украинского государства, как Юлия Тимошенко

Москва, 2 августа 2018, 16:23 — REGNUM  Фактически на выборах президента Украины 2019 года не будет кандидата от востока Украины, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Тот удар, который был нанесён по восточным украинским политикам в результате Евромайдана, по сути привёл к тому, что политическое пространство восточной Украины превратилось в выжженную пустыню, и в настоящий момент его никто не представляет, — сказал Шаповалов. — Фактически никто не представляет интересов по меньшей мере половины жителей Украины. Если бы был достаточно серьёзный политик, представляющий граждан Украины, проживающих в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Херсоне, это была бы достаточно весомая фигура».

При этом эксперт добавил, что те люди, которые в настоящий момент находятся в этой части политического спектра, во-первых, разобщены, а во-вторых, не обладают достаточным политическим весом.

«В этой ситуации фигура Юлии Тимошенко становится в достаточной степени значимой», — подытожил Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, избирательный штаб партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) уже заработал на Украине.

В то же время многие социологические опросы на Украине показывают, что Порошенко занимает последние места в рейтинге кандидатов в президенты. На первом месте чаще всего располагается экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко открыл свой избирательный штаб на Украине

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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