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Ватикан объявил институт смертной казни неприемлемым

Политика

Понтифик санкционировал изменения в тексте Катехизиса католической церкви

Ватикан объявил институт смертной казни неприемлемым
Цитата из к/ф «Зеленая миля». реж Фрэнк Дарабонт. 1999. США
Смертная казнь

Ватикан, 2 августа 2018, 15:55 — REGNUM  Ватикан пересмотрел свою позицию по смертной казни во всём мире, пишет газета El Mundo.

1 августа в Катехизис католической церкви внесено изменение, согласно которому смертная казнь объявляется неприемлемой.

«Церковь учит в свете Евангелия, что смертная казнь неприемлема, поскольку она нарушает неприкосновенность и достоинство человека, и с решимостью обязуется покончить с ней во всем мире», — говорится в новом тексте.

«Если политическая и социальная ситуация прошлого сделали смертную казнь приемлемым инструментом защиты общего блага, то сегодня растет осознание того, что достоинство человека не утрачивается даже после совершения очень тяжких преступлений», — пояснил испанский кардинал Луис Ладария Феррер.

Ранее Катехизис допускал смертную казнь, если она является единственным возможным способом защитить от агрессора человеческие жизни. Изменение вступит в силу после публикации в официальных вестниках L'Osservatore Vaticano и Acta Apostolicae Sedis.

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