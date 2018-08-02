Ватикан объявил институт смертной казни неприемлемым

Ватикан, , 15:55 — REGNUM Ватикан пересмотрел свою позицию по смертной казни во всём мире, пишет газета El Mundo.

1 августа в Катехизис католической церкви внесено изменение, согласно которому смертная казнь объявляется неприемлемой.

«Церковь учит в свете Евангелия, что смертная казнь неприемлема, поскольку она нарушает неприкосновенность и достоинство человека, и с решимостью обязуется покончить с ней во всем мире», — говорится в новом тексте.

«Если политическая и социальная ситуация прошлого сделали смертную казнь приемлемым инструментом защиты общего блага, то сегодня растет осознание того, что достоинство человека не утрачивается даже после совершения очень тяжких преступлений», — пояснил испанский кардинал Луис Ладария Феррер.

Ранее Катехизис допускал смертную казнь, если она является единственным возможным способом защитить от агрессора человеческие жизни. Изменение вступит в силу после публикации в официальных вестниках L'Osservatore Vaticano и Acta Apostolicae Sedis.