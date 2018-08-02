Выборы губернатора Омской области: зарегистрированы четверо кандидатов

Омск, , 15:44 — REGNUM Удостоверения зарегистрированного кандидата в губернаторы Омской области получили четверо претендентов на этот пост. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 августа, в пресс-службе областного избиркома, зарегистрированы врио губернатора региона Александр Бурков (самовыдвижение), заведующий кафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв (самовыдвижение), депутат омского горсовета Алексей Ложкин (ЛДПР) и предприниматель Антон Дрязгов («Партия роста»).

Избирком установил, что документы для выдвижения и регистрации кандидаты представили в полном объёме и в установленные сроки. Количество собранных кандидатами подписей признано достаточным.

«Завтра (3 августа — прим. ИА REGNUM ) завершается этап регистрации, и мы будем принимать решение о регистрации, либо об отказе регистрации ещё двух кандидатов. И уже завтра мы сможем подтвердить перечень фамилий, которые омичи увидят в избирательном бюллетене. После этого начнется активный этап агитации. А 9 сентября мы всех ждем на избирательных участках», — прокомментировал председатель областного избиркома Алексей Нестеренко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Омской области состоятся 9 сентября 2018 года. Ранее своём желании принять участие в выборах, помимо Буркова, Соловьёва, Ложкина и Дрязгова, заявили пенсионерка Ирина Дроздова (самовыдвижение) и предприниматель Вячеслав Сибирский (самовыдвижение).

Однако Сибирский не сумел преодолеть муниципальный фильтр и выбыл из предвыборной гонки.

Читайте также: Выборы губернатора Омской области: один кандидат выбыл

Что касается Дроздовой, она сдала в избирком три подписи избирателей из необходимых 8,5 тыс. и две подписи депутатов муниципального уровня из 224.

Читайте также: Кандидат в омские губернаторы сдала в избирком пять подписей

Таким образом, в выборах губернатора Омской области примут участие четыре зарегистрированных кандидата.

Напомним, в октябре 2017 года Виктор Назаров, возглавлявший Омскую область с 2012 года, ушёл в отставку с поста губернатора. Врио главы региона был назначен справоросс, уроженец Свердловской области Александр Бурков.