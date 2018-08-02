Эксперт: Программа восстановления Донбасса — это кормушка властей Украины

Киев, , 15:38 — REGNUM На Украине власти попытаются использовать т.н. «программу восстановления Донбасса» для наполнения партийных касс накануне президентских и парламентских выборов 2019 года. Об этом 1 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил сопредседатель Гражданской инициативы «Права справа», политический эксперт Дмитрий Снегирев.

ИА REGNUM напоминает, что 1 августа президент Украины Петр Порошенко обратился к кабинету министров с просьбой разработать детальный план по комплексному развитию территорий, прилегающих к неподконтрольной правительству части Донбасса.

«Обратился в кабинет министров с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе. Этот закон также четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона. Ожидаю от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным», — заявил Порошенко.

Снегирев же отмечает — на Украине по сути началась предвыборная кампания, соответственно определенные потоки финансирования будут рассматриваться в качестве возможности для наполнения определенных партийный касс на период проведения президентских и парламентских выборов.

«Не случайно эта программа появилась накануне старта выборов», — сказал эксперт.

Он также считает, что коррупция назначенных Киевом в «украинский» Донбасс чиновников подорвала доверие к украинским властям среди жителей Донецка и Луганска.

«За последние четыре года на территориях, контролируемых ВСУ, именно благодаря украинским коррупционерам дискредитирована украинская власть. Я приводил примеры, когда снимали Туку (экс-глава «украинской» части Луганской области) за откровенно коррупционные схемы по восстановлению Северодонецкого аэропорта… Непонятные схемы Жебривского (экс-глава «украинской» части Донецкой области) по восстановлению логистических центров. Сейчас нельзя говорить о том, что на контролируемых территориях поменялось отношение властей к восстановлению территорий. Финансирование этих территорий рассматривается исключительно как кормушка», — подытожил сопредседатель Гражданской инициативы «Права справа», политический эксперт Дмитрий Снегирев.