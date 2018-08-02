Порошенко «открыл путь» к созданию антикоррупционного суда

Киев, , 15:32 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем антикоррупционном суде», которые позволят международным экспертам участвовать в формировании состава судебных коллегий. Об этом сообщает 2 августа пресс-служба украинского президента.

В распространенном заявлении говорится, что Порошенко обратился к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой провести конкурс на замещение вакантных мест в Высшем антикоррупционном суде как можно раньше. При этом Министерству иностранных дел необходимо «в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к международным партнерам о делегировании своих представителей в Общественный совет международных экспертов».

«С принятием этого Закона полностью открыт путь для создания и функционирования Высшего антикоррупционного суда», — объяснил Порошенко.

Добавим, включение в состав судейских коллегий иностранных представителей ранее потребовали в Международном валютном фонде. Там полагают, что предложенная мера позволит снизить уровень коррупции и воровства в Киеве.

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