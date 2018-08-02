Четверг, 2 Августа 2018 года
16:14:07 МСК

Порошенко «открыл путь» к созданию антикоррупционного суда

Политика

Под чутким руководством иностранных структур

Киев, 2 августа 2018, 15:32 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в законы «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем антикоррупционном суде», которые позволят международным экспертам участвовать в формировании состава судебных коллегий. Об этом сообщает 2 августа пресс-служба украинского президента.

В распространенном заявлении говорится, что Порошенко обратился к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой провести конкурс на замещение вакантных мест в Высшем антикоррупционном суде как можно раньше. При этом Министерству иностранных дел необходимо «в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к международным партнерам о делегировании своих представителей в Общественный совет международных экспертов».

«С принятием этого Закона полностью открыт путь для создания и функционирования Высшего антикоррупционного суда», — объяснил Порошенко.

Добавим, включение в состав судейских коллегий иностранных представителей ранее потребовали в Международном валютном фонде. Там полагают, что предложенная мера позволит снизить уровень коррупции и воровства в Киеве.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ: проверять судей антикоррупционного суда должны иностранные наблюдатели

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить