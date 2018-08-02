Суд оставил под стражей учёного ЦНИИмаш, обвиняемого в госизмене

Москва, , 15:30 — REGNUM Арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, признан законным. Об этом сообщили 2 августа в Мосгорсуде.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов Кудрявцева, пытавшихся оспорить постановление Лефортовского районного суда об аресте учёного. Добавим, кандидат технических наук Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля. После его ареста следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в государственной измене сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев подозревается в передаче секретной информации в одну из стран НАТО. По данным правоохранителей, передача информации осуществлялась через электронную почту.

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