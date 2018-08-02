Генпрокурор Украины рассказал, когда Савченко начнут судить

Киев, , 15:39 — REGNUM Следствие в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана завершено. Суд по делу о подготовке терактов в Киеве должен начаться до конца 2018 года, заявил во время брифинга генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Доказательства, подтверждающие версию о подготовке в украинской столице масштабного теракта, добыты, сообщил он. Теперь подозреваемым и их адвокатам предстоит ознакомиться с материалами досудебного следствия. Затем дело будет передано в суд, активная фаза которого должна начаться в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти подозревают Надежду Савченко в подготовке терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале в Киеве. Её арестовали 23 марта, перед этим лишив депутатской неприкосновенности. Срок содержания Савченко под стражей продлен до 10 сентября.

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