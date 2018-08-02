Генпрокуратура Украины хочет заменить «героев Украины» «золотым трезубцем»

Киев, , 15:27 — REGNUM Звание «герой Украины» необходимо отменить, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 2 августа УНИАН.

Как отметил сам Луценко, генпрокуратура Украины не может объяснить международным наблюдателям, почему «героя Украины» Надежду Савченко арестовали и сделали «врагом страны». Чтобы оправдать свои действия, а также несостоятельность украинской власти, Луценко предложил вовсе отменить звание, а вместо него учредить «золотой трезубец». Генпрокурор добавил, что уже четыре «героя Украины» находятся под следствием.

Напомним, депутата Верховной рады Надежду Савченко обвиняют в государственной измене. При этом ранее, когда она вернулась из заключения в России на Украину, ее сделали героем страны и всячески продвигали как «пострадавшую от рук агрессора».

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