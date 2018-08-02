Четверг, 2 Августа 2018 года
16:14:19 МСК

Генпрокуратура Украины хочет заменить «героев Украины» «золотым трезубцем»

Политика

Тогда не нужно будет объяснять, почему украинские «герои» массово оказываются под следствием

Киев, 2 августа 2018, 15:27 — REGNUM  Звание «герой Украины» необходимо отменить, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 2 августа УНИАН.

Как отметил сам Луценко, генпрокуратура Украины не может объяснить международным наблюдателям, почему «героя Украины» Надежду Савченко арестовали и сделали «врагом страны». Чтобы оправдать свои действия, а также несостоятельность украинской власти, Луценко предложил вовсе отменить звание, а вместо него учредить «золотой трезубец». Генпрокурор добавил, что уже четыре «героя Украины» находятся под следствием.

Напомним, депутата Верховной рады Надежду Савченко обвиняют в государственной измене. При этом ранее, когда она вернулась из заключения в России на Украину, ее сделали героем страны и всячески продвигали как «пострадавшую от рук агрессора».

Читайте ранее в этом сюжете: «Савченко боится опоздать на кастинг в посольстве США на Украине»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить