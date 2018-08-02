РФ приглашает все страны Евразии в большой евразийский проект — Лавров

Сингапур, , 15:23 — REGNUM Россия приглашает все евразийские страны участвовать в проекте «большой Евразии». Об этом заявил журналистам 2 августа в Сингапуре глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, большой евразийский проект — это та цель, согласовывать пути к которой могут все страны, расположенные в макрорегионе. В настоящее время речь не идет о каком-то подготовленном узким кругом стран проекте.

Уже существуют объединения ЕврАзЭС, ШОС и АСЕАН. На евразийском пространстве расположен Евросоюз, который, исходя из прагматичных экономических и хозяйственных соображений, также должен быть заинтересован в налаживании взаимодействия с другими странами региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Сингапуре в рамках саммита АСЕАН проходят переговоры глав МИД, а также министерские совещания. Так, Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Сингапура, Китая, Южной Кореи, Филиппин и других стран.