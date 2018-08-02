Врио главы Красноярского края зарегистрирован кандидатом в губернаторы

Красноярск, , 15:13 — REGNUM Избирком Красноярского края принял решение о регистрации врио главы региона Александра Усса кандидатом в губернаторы.

«Избирком проверил представленный претендентом пакет документов и признал достоверность и правильность оформления всех подписей», — сообщает сегодня, 2 августа, краевая государственная газета «Наш Красноярский край».

Вопрос о регистрации остальных кандидатов будет решён в ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Красноярского края состоятся 9 сентября 2018 года. Принять участие в выборах решили депутат Заксобрания Красноярского края Егор Бондаренко, выдвинутый ЛДПР, помощник депутата Заксобрания Александр Лымпио («Справедливая Россия»), депутат Заксобрания Иван Серебряков («Патриоты России») и врио губернатора Красноярского края Александр Усс («Единая Россия»).

Добавим, согласно информации с сайта краевого избиркома, Иван Серебряков не принёс подписные листы в избирком.

Выборы губернатора Красноярского края состоятся в единый день голосования, 9 сентября 2018 года. Врио губернатора Красноярского края является экс-спикер краевого Заксобрания Александр Усс. Он стал руководителем региона в сентябре 2017 года, после того, как Виктор Толоконский ушёл в отставку с поста губернатора края.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярский край: кандидаты в губернаторы сдали документы в избирком