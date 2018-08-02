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Совбез ООН рассмотрит на заседании ситуацию в Йемене

Политика

В охваченной войной стране существует высокий риск возникновения эпидемии холеры

Совбез ООН рассмотрит на заседании ситуацию в Йемене
Джордж Хили. Миротворцы. 1868

Нью-Йорк, США, 2 августа 2018, 15:16 — REGNUM  Обострившаяся в последние дни ситуация в Йемене стала повесткой дня на одной из сессий Совета Безопасности Организации Объединенных Нациой 2 августа, сообщает агентство Prena Latina.

Как сообщило представительство Великобритании, которая в этом месяце занимает председательство в Совбезе ООН, на сессии будет выслушан доклад специального посланника генерального секретаря по Йемену Мартина Гриффитса и директора Управления по координации гуманитарных вопросов Джона Гинга.

30 июля представители ООН заявили о причинении серьезного ущерба в результате воздушных атак здравоохранительным и санитарным учреждениям в городе Забиде и системе водоснабжения, которая поставляет воду в Ходейду, где ведутся бои. Всё это делает практически неизбежным возникновение эпидемии холеры. Из-за боев в Ходейде блокирован порт, который является основным каналом поставки гуманитарной помощи в Йемен.

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Ситуация в Йемене
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