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В Орле обсудят состояние энергетической безопасности в регионах ЦФО

Политика

Совещание проведет секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Орел, 2 августа 2018, 15:09 — REGNUM  Совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа проведет секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в Орле 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Как сообщается, в совещании примут участие полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, главы руководителей регионов ЦФО, представители федеральных министерств и ведомств.

Основной темой обсуждения, как сообщается, станут задачи по противодействию незаконной миграции. Кроме того, планируется рассмотреть меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности, уделив отдельное внимание борьбе с криминальной деятельностью на объектах топливно-энергетического комплекса.

Добавим, что полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев прибыл в регион днем раньше — он находится в Орле со 2 августа. Судя по сообщениям пресс-службы правительства, полпред уже посетил предприятие-производитель керамической плитки «Керама-марацци», а также побывал в Духовно-Православном центре Вятский Посад. Также в планах — рабочее совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Орловской области и встреча с митрополитом Орловским и Болховским Антонием.

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Энергетика
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