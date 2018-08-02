ОАЭ могут принять участие в модернизации «Гагаринского старта»

п.г.т. Звездный городок, Московская область, , 15:12 — REGNUM Россия и ОАЭ рассматривают возможности совместной реконструкции и эксплуатации «Гагаринского старта» на космодроме «Байконур». Об этом 2 августа рассказал журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, реконструкция «Гагаринского старта» может стать совместной инициативой с участием внешних партнеров, включая ОАЭ. Рогозин добавил, что на Байконуре планируется создать технопарк.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта «Роскосмос», министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана и космическое агентство ОАЭ подписали трехсторонний протокол о расширении сотрудничества в сфере космоса.

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