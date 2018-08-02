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Лавров обсудил активизацию сотрудничества с главой МИД Южной Кореи

Политика

Стороны согласились с тем, что для преодоления накопившихся проблем на Корейском полуострове необходимо наращивать дипломатические усилия

Москва, 2 августа 2018, 15:04 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва. В ходе встречи обсуждалась активизация торгово-экономического сотрудничества, сообщает 2 августа пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

Лавров, в частности, обсудил с коллегой развитие отношений в трехстороннем формате — с включением в диалог представителей КНДР, а также взаимодействие в других сферах в соответствии с договоренностями, достигнутыми на российско-корейском саммите в Москве.

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Также стороны затронули тему ситуации вокруг Корейского полуострова и в Северо-Восточной Азии в целом. Представитель Южной Кореи согласилась с важностью наращивания дипломатических усилий для преодоления накопившихся проблем.

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АСЕАН
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