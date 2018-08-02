У Киева нет продуманной политики по России: Эксперт о скандале со значками

Киев, , 14:57 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают новую инициативу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова — ввести криминальную ответственность для бизнесменов и государственных служащих, которые закупают в России товары, аналоги которых производятся на Украине.

ИА REGNUM напоминает — в последние дни июля стало известно о том, что компания «Укрзализныця» заказала в России наградные значки «Почетный железнодорожник» на сумму 77.856 гривен (около 2800 долл). 30 июля, после того, как информация попала в прессу, исполняющий обязанности председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил, что приостановил закупку значков российского производства.

Политический эксперт Иван Заяц считает, что инициатива Турчинова явно запоздала.

«Турчинов призвал ввести криминальную ответственность за торговлю по тем товарным позициям, которые производит сама Украина. А будет эта криминальная ответственность или не будет, как долго в отношении России будет реализовываться неопределенная политика, это мы еще увидим… Такое заявление (Турчинова — ред.) говорит об отсутствие продуманной государственной политики в отношениях с Россией… Хотя надо признать, что у нас есть закон о реинтеграции Донбасса, который признал Россию агрессором», — сказал Заяц 1 августа в эфире телеканала «ЗИК».

Он обвинил руководство госкомпании «Укрзализныця» в «недоколонизированном мышлении».

«Причиной этого заявления стало то, что «Укрзализныця» заказала в России производства значков «Почетный железнодорожник». Да таких значков вам Киев, Харьков или Днепр наделают, сколько вы захотите. Для чего это делалось? Или это недоколонизированное мышление тех, кто подписывал эти соглашения, или это элемент гибридной войны», — резюмировал Заяц.