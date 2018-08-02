США не стремятся восстанавливать инфраструктуру в Сирии — Лавров

Сингапур, , 14:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «весьма и весьма сдержанным» отношение американской стороны к задаче восстановления инфраструктуры, необходимой для возвращения в Сирию беженцев. Об этом он заявил 2 августа журналистам в рамках саммита АСЕАН в Сингапуре.

Лавров отметил, что взаимодействие России и США по проблеме беженцев нельзя назвать налаженным, хотя эта тема обсуждалась и на уровне глав государств, и с госсекретарем США Майком Помпео. США, как и страны Евросоюза, готовы поставлять в Сирию гуманитарные товары первой необходимости, однако восстановление экономики в целом предпочитают откладывать.

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При этом заявляется, что должен начаться «процесс политического перехода», то есть, по сути, смены власти.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сирии, вынужденные бежать из страны из-за войны, тысячами возращаются на родину. Российские специалисты разработали комплекс мер по возврату беженцев. Так, сирийские власти выделяют им средства для восстановления жилищ или размещают во временном жилье.

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