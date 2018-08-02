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Киев защитится от Венгрии бригадой ВСУ в Закарпатской области

Политика

Ранее Киев заявил, что Венгрия вмешивается во внутренние дела Украины

Киев, 2 августа 2018, 14:52 — REGNUM  В Закарпатской области могут разместить батальон 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщает 2 августа УНИАН.

Согласно сообщению, размещение батальона обсудили министр обороны Украины Степан Полторак и глава Закарпатской области Геннадий Москаль. Бригада может разместиться в городе Берегово. Также минобороны планирует развить военную инфраструктуру в Мукачево и Ужгороде.

Напомним, ранее Венгрия объявила о создании должности министра по развитию Закарпатской области. Киев воспринял заявление в штыки, посчитав, что Будапешт вмешивается во внутренние дела Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев остался недоволен вмешательством в свои внутренние дела Венгрии

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Вооруженные силы Украины
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