Власти Македонии оценили расходы на референдум о смене названия страны

Скопье, , 14:49 — REGNUM Проведение в Македонии референдума по вопросу о смене официального названия страны обойдётся бюджету в 3,5 млн евро, сообщили в правительстве республики.

Уточняется, что средства будут выделены путём перераспределения средств между фондами. Соответствующее решение голосами 64 из 120 депутатов одобрил парламент страны.

Напомним, референдум о переименовании Македонии назначен на 30 сентября. На всенародное голосование будет вынесен следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македонией и Республикой Греция?»

Заключённый в июне этого года договор между Скопье и Афинами предусматривает переименование бывшей югославской республики в «Северную Македонию». Соглашение положило конец продолжавшемуся более четверти века спору между двумя странами и открыло для Македонии перспективу вступления в ЕС и НАТО, которому многие годы препятствовала Греция.