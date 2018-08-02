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Власти Македонии оценили расходы на референдум о смене названия страны

Политика

Референдум о переименовании Македонии ради членства в ЕС и НАТО назначен на 30 сентября

Скопье, 2 августа 2018, 14:49 — REGNUM  Проведение в Македонии референдума по вопросу о смене официального названия страны обойдётся бюджету в 3,5 млн евро, сообщили в правительстве республики.

Уточняется, что средства будут выделены путём перераспределения средств между фондами. Соответствующее решение голосами 64 из 120 депутатов одобрил парламент страны.

Напомним, референдум о переименовании Македонии назначен на 30 сентября. На всенародное голосование будет вынесен следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македонией и Республикой Греция?»

Заключённый в июне этого года договор между Скопье и Афинами предусматривает переименование бывшей югославской республики в «Северную Македонию». Соглашение положило конец продолжавшемуся более четверти века спору между двумя странами и открыло для Македонии перспективу вступления в ЕС и НАТО, которому многие годы препятствовала Греция.

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Переименование Македонии
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