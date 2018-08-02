Из правительства «по собственному» : в Югре меняется команда губернатора

Ханты-Мансийск, 2 августа 2018, 15:25 — REGNUM Директор департамента строительства ХМАО Руслан Цыганенко покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Официальная версия ухода — заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Временно исполняющим обязанности главы департамента станет заместитель директора Рустам Сафин.
Руслан Цыганенко был назначен директором департамента строительства в апреле 2015 года. До этого занимал должность замдиректора управления капитального строительства города Ханты-Мансийска.
Это уже четвёртая отставка с начала июня. Сперва свой пост покинул вице-губернатор, директор департамента экономического развития Павел Сидоров. Затем — исполняющий обязанности директора департамента промышленности Василий Дудниченко покинул свой пост. С 4 августа покинет свой пост директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Югры Игорь Губкин. Все они расстались с должностями по собственному желанию.
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