Экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина переводят в Сибирь

Рыбинск, Ярославская область, , 14:45 — REGNUM Осужденный за взятку бывший мэр Рыбинска Ярославской области Юрий Ласточкин, отбывающий срок в Тверской области, будет переведен в колонию строго режима в Сибири. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Георгий Юдин.

2 августа адвокат Юрия Ласточкина прибыл к колонию в городе Бежецке, где содержится Юрий Ласточкин, но ему сообщили, что бывший мэр Рыбинска сейчас находится в тверском СИЗО и ждет отправки к новому месту отбывания наказания.

Мне не дали приказ о переводе моего подзащитного в другой регион. Сказали, что он для служебного пользования, а его выдать может только ФСИН России, поскольку они его и написали. Мне даже не объяснили причину перевода. У нас есть право в трехмесячный срок обжаловать это решение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Георгий Юдин.

Как сообщили адвокату, его подзащитного переводят в Сибирь, но не уточнили куда именно. Георгий Юдин предполагает, что это будет колония строгого режима в Красноярске.

Адвокат говорит, что это редчайший случай, когда осужденного переводят из одного региона в другой и для этого нужны очень веские причины. Обжаловать или нет свой перевод — это будет решать Юрий Ласточкин, когда прибудет в новую колонию.

Юрий Ласточкин в 2015 году был признан виновным в получении взятки и в растрате и приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.