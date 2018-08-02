«Стратегическое партнерство»: США дают Украине $50 млн на летальное оружие

Киев, , 14:45 — REGNUM Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине 250 млн долл. на сферу безопасности и обороны. Об этом 2 августа сообщает посольство Украины в США.

«Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о «Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны», которым санкционировано выделение министерству обороны США 250 млн долл. для предоставления военной помощи Украине. Из указанной суммы 50 млн долл. должны быть направлены на летальные виды вооружений», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, в рамках принятого закона Украина также получит помощь в сфере кибербезопасности. Документ предусматривает «предоставление помощи Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участия в программах обмена информацией», информирует пресс-служба посольства.

Кроме того, в документе подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Киева с НАТО.

В свою очередь, посол Украины в США Валерий Чалый заявил об увеличении военной помощи Украине со стороны США.

«Объемы предоставления США помощи Украине в сфере безопасности и обороны растут. Только по линии Пентагона запланировано в 2019 выделить 250 млн долл. США, включительно с 50 млн на летальные вооружения. Отдельный вопрос — понимание важности обеспечения кибербезопасности. Стратегическое партнерство — в действии», — комментирует принятое решение украинский дипломат.