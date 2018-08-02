Новгородский сенатор о пенсионной реформе: «Нужны толковые предложения»

Великий Новгород, , 14:44 — REGNUM Изменения в пенсионном законодательстве России будут обсуждаться до конца сентября, приём предложений продлён, поэтому регионам нужно за это время «толковые предложения готовить с учётом всех категорий населения». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 августа, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил член Совета Федерации РФ от Новгородской области Сергей Фабричный.

По его словам, нужно подумать обо всех ‑ и о молодых, которые не могут найти работу, и о людях предпенсионного возраста.

Фабричный напомнил, что в начале 1990-х годов бюджет новгородского отделения Пенсионного фонда России получал поддержку Пенсионного фонда из Москвы примерно на треть, сейчас — на 64%.

«Рост в два раза! Через несколько лет возможности бюджета могут быть исчерпаны. Поэтому первое, что значимо: государство в любом случае гарантирует пенсии в полном объёме пенсионерам Новгородской области, несмотря на то, что бюджет новгородского Пенсионного фонда не сводит концы с концами. А для того, чтобы Пенсионный фонд был самодостаточным, отчисления в него должны быть не 22%, как сейчас, а 37%. Я думаю, никакая экономика такого не выдержит», — сказал новгородский сенатор.

«Мне, наверное, как и другим депутатам и сенаторам, хотелось бы, чтобы это решение принималось не в моё время. Но смотрите: в 1995 году правительство уже думало поднимать пенсионный возраст, но отодвинули до 10-х годов 21 века. И мы все видим, что дальше система теряет своё управление. Можем три года подождать, но потом вы же меня и спросите: вы же видели, что так всё происходит, почему не принимали решение?» — также заявил Сергей Фабричный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин 20 июля на встрече с волонтёрами в Калининграде заявил, что без изменений пенсионного законодательства у государства хватит средств на выплаты пенсий на нынешнем уровне ещё лет на 5−10. Президент считает, что нужно думать на перспективу, при этом предложенный правительством РФ вариант пенсионной реформы ему не нравится.

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