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В АСЕАН проявили интерес к сотрудничеству с РФ в сфере кибербезопасности

Политика

Формы сотрудничества будут проработаны совместно

Сингапур, 2 августа 2018, 14:42 — REGNUM  Участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проявили интерес к сотрудничеству с Россией в сфере кибербезопасности, сообщил 2 августа журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

«Есть у стран АСЕАН интерес такую работу начинать, и мы условились проработать возможные формы такого сотрудничества», — сказал российский министр.

По его словам, это направление работы полностью отвечает российским интересам и приоритетам международной деятельности. Кроме борьбы с киберпреступностью, страны планируют развивать работу в сфере обеспечения безопасности в информационном пространстве.

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АСЕАН
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