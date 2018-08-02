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В Содружестве наций осудили власти Зимбабве за разгон демонстрантов

Политика

Протесты в Хараре начались после объявления итогов парламентских выборов

Аккра, 2 августа 2018, 14:38 — REGNUM  Наблюдательная миссия Содружества наций, объединяющего бывшие британские владения, осудила зимбабвийские власти за «чрезмерное применение» силы против участников протестов в Хараре. С таким заявлением выступил глава миссии, бывший президент Ганы Джон Драмани Махама.

«Мы категорически осуждаем чрезмерное применение силы против невооруженных мирных граждан и хотим призвать все стороны к сдерживанию», — цитирует заявление Reuters.

В миссии призвали власти Зимбабве немедленно объявить итоги прошедших 30 июля президентских выборов. Отсрочка провоцирует распространение слухов о возможной подтасовке результатов, говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля граждане Зимбабве выбирали президента и членов обеих палат парламента. Оппозиционный кандидат Нельсон Чамиза объявил о своей победе.

1 августа итоги выборов в парламент объявила избирательная комиссия, после чего в столичном Хараре начались протесты. Силовики разогнали митингующих, при этом погибли три человека.

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Государственный переворот в Зимбабве
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