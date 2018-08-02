Украина — возможная отставка Гройсмана: «Не отпустят, даже если захочет»

Киев, , 14:37 — REGNUM Украинские политологи обсуждают, реальна ли отставка Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны в ближайшее время, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 августа.

В частности, политтехнолог Тарас Загородний заявил, что Гройсману не позволят уйти в отставку, даже если он захочет это сделать.

«Я не вижу причин, чтобы он (Гройсман) шел в отставку. С экономическими показателями не так плохо как кажется, с пенсиями разобрались. Пока я не вижу оснований, чтобы премьер-министр Украины ушел в отставку. Не исключено, если он даже захочет пойти в отставку, его не отпустят. Это действительно приведет к политическому катаклизму, сразу появится вопрос относительно существования коалиции», — сказал Загородний 2 августа в эфире телеканала «112 Украина».

В свою очередь, политолог Владимир Горбач напомнил, что Гройсман стал премьером благодаря поддержке «Народного фронта» и экс-премьера Арсения Яценюка.

«Кандидатура Гройсмана устраивала обе стороны (фракции «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» — ред.). Фактически Гройсман стал премьер-министром, потому что против его кандидатуры не выступали «Народный фронт» и Арсений Яценюк. В принципе, его можно считать премьер-министром не от БПП, а именно коалиции БПП с НФ. Сегодня все прекрасно понимают, что его дальнейшая политическая эволюция была ближе НФ, чем БПП», — добавил Горбач.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля на Украине произошли пятидневные задержки с выплатами пенсий. После вмешательства премьера выплаты пенсий восстановили в полном объёме. Тем не менее, ряд политиков и экспертов заявили о плохой работе правительства и необходимости отправить Гройсмана в отставку.