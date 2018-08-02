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В Киргизии назначен новый губернатор Иссык-Кульской области

Политика

Им стал замуправделами президента и аппарата правительства

Бишкек, 2 августа 2018, 14:29 — REGNUM  Акылбек Осмоналиев назначен на пост полномочного представителя правительства Киргизии в Иссык-Кульской области. Соответствующее распоряжение сегодня, 2 августа, подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

ИА REGNUM напоминает, что до настоящего момента Осмоналиев занимал должность первого заместителя управляющего делами президента и аппарата правительства Киргизии.

Отметим также, что с 2009 по 2012 годы он проработал на посту заместителя председателя национального статистического комитета, а затем с 2012 по 2016 годы — председателя нацстаткома. С 2016 по 2017 годы Акылбек Осмоналиев занимал должность руководителя аппарата правительства Киргизии.

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Политическая жизнь Киргизии
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