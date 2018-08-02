В Киргизии назначен новый губернатор Иссык-Кульской области

Бишкек, , 14:29 — REGNUM Акылбек Осмоналиев назначен на пост полномочного представителя правительства Киргизии в Иссык-Кульской области. Соответствующее распоряжение сегодня, 2 августа, подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

ИА REGNUM напоминает, что до настоящего момента Осмоналиев занимал должность первого заместителя управляющего делами президента и аппарата правительства Киргизии.

Отметим также, что с 2009 по 2012 годы он проработал на посту заместителя председателя национального статистического комитета, а затем с 2012 по 2016 годы — председателя нацстаткома. С 2016 по 2017 годы Акылбек Осмоналиев занимал должность руководителя аппарата правительства Киргизии.