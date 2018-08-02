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Сирия получила контроль еще над тремя провинциями, сообщили в Генштабе РФ

Политика

Военные действия ведутся только против террористов, не признающих государственную власть в Сирии

Дамаск, 2 августа 2018, 14:27 — REGNUM  Сирийская армия выбила остатки террористов из трех провинций на юге и юго-западе страны и получила контроль над этими территориями, сообщил 2 августа на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, уничтожить бандформирования удалось в районе городов Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра. Поддержку сирийским военным оказали ВКС России.

Рудской добавил, что военные действия на юго-западе Сирии велись только против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку умеренная оппозиция соглашается на примирение и установление государственной власти.

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Война в Сирии
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