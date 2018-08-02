«Альтернатива для Германии» оправдывается за поступок молодого политика

Ганновер, Германия, , 14:28 — REGNUM

Лидер молодежного отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (сокр. АдГ) в Нижней Саксонии подвергся жесткой критике однопартийцев за провокационную публикацию в Facebook, пишет газета Kurier 2 августа.

Ларс Штайнке опубликовал текст, в котором назвал автора покушения на Адольфа Гитлера графа Клауса Шенка фон Штауффенберга «предателем», а его действия — «позорной попыткой труса спасти свою шкуру от будущего победителя». Этот пост вызвал недоумение у руководства партии.

Федеральный лидер АдГ Александр Гауланд выступил за исключение Штайнке из партии за его «бездонную глупость». Его коллеги назвали высказывание Штайнке неприемлемым.

«Мы даем понять, что это мнение во всей его абсурдности не отражает ни мнения руководства ячейки АдГ в Нижней Саксонии, ни всей АдГ», — заявили представители нижнесаксонской ячейки партии.

Напомним, полковник вермахта Штауффенберг совершил неудачное покушение на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года с помощью двух взрывных устройств. При взрыве погибли четыре человека, сам Гитлер остался практически невредим.

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