Генштаб РФ: сирийско-иорданская граница взята под контроль

Москва, , 14:16 — REGNUM На сегодняшний день полностью восстановлен контроль официального правительства Дамаска над сирийско-иорданской границей, сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН в районе Голанских высот.

«Полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей. Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах», — подчеркнул Рудской.

Напомним, военная операция сирийской армии по уничтожению подразделений радикальных исламистов в сирийских провинциях Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра на юго-западе страны началась около месяца назад.