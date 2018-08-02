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Генштаб РФ: сирийско-иорданская граница взята под контроль

Политика

Созданы условия для возобновления деятельности миротворцев ООН в районе Голанских высот

Москва, 2 августа 2018, 14:16 — REGNUM  На сегодняшний день полностью восстановлен контроль официального правительства Дамаска над сирийско-иорданской границей, сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН в районе Голанских высот.

«Полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей. Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах», — подчеркнул Рудской.

Напомним, военная операция сирийской армии по уничтожению подразделений радикальных исламистов в сирийских провинциях Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра на юго-западе страны началась около месяца назад.

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Война в Сирии
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