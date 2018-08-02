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Турция ценит последовательную роль Индонезии в защите интересов Палестины

Политика

В ходе двусторонней встречи стороны достаточно долго говорили о проблеме Палестины

Сингапур, 2 августа 2018, 14:43 — REGNUM  Турецкое правительство ценит роль Индонезии в защите палестинского народа. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил это во время двусторонней встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Сингапуре, где сейчас проходит совещание министров иностранных дел Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Sindonews.

В ходе двусторонней встречи стороны достаточно долго говорили о проблеме Палестины. Глава МИД Турции заявил, что Индонезия является одной из немногих стран, которая постоянно оказывает поддержку палестинскому народу.

Министры затронули вопрос о том, как страны Организации исламского сотрудничества (ОИК) могут увеличить свою помощь палестинцам по линии ООН.

Отмечается, что глава МИД Турции собирается посетить Индонезию в этом году, но точная дата пока не была объявлена.

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АСЕАН
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