Следственная служба Армении: Кочарян нарушил Конституцию

Ереван, , 14:04 — REGNUM Основанием для предъявления обвинения Роберту Кочаряну в насильственном свержении конституционного строя послужило вовлечение армии в политические процессы. Об этом в беседе с журналистами заявил глава Специально следственной службы Давид Хачатрян, передает azatutyun.am. Вовлечение армии запрещается как нынешней, так и прежней редакцией Конституции, это возможно лишь при объявлении военного положения.

«Как вы знаете, военного положения объявлено не было», — сказал он, добавив, что не понимает, почему поднялась такая шумиха вокруг предъявленного обвинения. Он добавил, что содержание Роберта Кочаряна под арестом является необходимостью, чтобы исключить его незаконного влияние на участников процесса. Хачатрян заверил, что и речи быть не может о политическом преследовании.

1 марта 2008 года в Армении было введено чрезвычайное положение, чтобы подавить непрекращающиеся 10 дней акции протеста. В ночь на 2 марта в результате столкновений с силами правопорядка погибли 10 человек. Роберт Кочарян, по собственному признанию, был в курсе, что вооруженные силы должны были взять под контроль стратегические объекты. Он также подчеркнул, что среди пострадавших сотни полицейских, двое убитых из внутренних войск и ни одного раненного военнослужащего. Бывший президент уверен, что армия не была задействована для подавления демонстраций. Он также подчеркнул, что подписал указ о введении чрезвычайного положения на 20 дней лишь после первого убийства.