Дипломаты Украины подтвердили арест трех хакеров по запросу США

Киев, , 13:48 — REGNUM Украинский консул в США контактирует с американскими правоохранителями в связи с задержанием трех граждан Украины в странах Европы. Об этом сообщил заместитель директора департамента — начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, передает 2 августа УНИАН.

Он пояснил, что три украинских хакера арестованы по запросу американской стороны. Каждому из них предъявлены обвинения в совершении киберпреступлений.

Украинским дипломатам предоставили информация относительно адвокатской защиты одного из задержанных. Отмечается, что хакеров задержали на территории Германии, Польши и Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, об аресте украинских хакеров из международной киберпреступной группы Fin7 стало известно 1 августа. Члены группировки взламывали компьютерные сети и похищали данные держателей пластиковых карт.

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