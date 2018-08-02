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Дипломаты Украины подтвердили арест трех хакеров по запросу США

Политика

Члены группировки Fin7 взламывали компьютерные сети и похищали данные держателей пластиковых карт

Киев, 2 августа 2018, 13:48 — REGNUM  Украинский консул в США контактирует с американскими правоохранителями в связи с задержанием трех граждан Украины в странах Европы. Об этом сообщил заместитель директора департамента — начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, передает 2 августа УНИАН.

Он пояснил, что три украинских хакера арестованы по запросу американской стороны. Каждому из них предъявлены обвинения в совершении киберпреступлений.

Украинским дипломатам предоставили информация относительно адвокатской защиты одного из задержанных. Отмечается, что хакеров задержали на территории Германии, Польши и Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, об аресте украинских хакеров из международной киберпреступной группы Fin7 стало известно 1 августа. Члены группировки взламывали компьютерные сети и похищали данные держателей пластиковых карт.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США заявил об аресте троих украинских хакеров

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Кибербезопасность и киберпреступность
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