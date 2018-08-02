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В Кот-д'Ивуаре у ФЕТО забрали четыре школы

Политика

И передали их под контроль Турции

Ямусукро, 2 августа 2018, 13:55 — REGNUM  Власти Кот-д'Ивуар передали некоторые общеобразовательные учреждения из-под контроля ФЕТО властям Турции, сообщает 2 августа Anadolu.

Данный факт, по мнению чиновников Кот-д'Ивуар, свидетельствует о развитии связей и дружеских отношений между странами.

Напомним, ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Причиной подобного отношения является попытка государственного переворота, в которой Анкара обвиняет организацию.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла неудавшаяся попытка военного переворота, при подавлении которого погибли 250 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения.

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Попытка военного переворота в Турции
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