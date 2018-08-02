Главы МИД России и Китая встретились в Сингапуре

Сингапур, , 13:34 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И «на полях» министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает 2 августа пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Проведен обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также взаимодействия в рамках асеаноцентричных механизмов. Министры обсудили развитие ситуации вокруг Корейского полуострова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сингапуре подчеркнул, что Филиппины придерживаются четкой позиции продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией, несмотря на возможные санкции со стороны Соединённых Штатов.

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