Четверг, 2 Августа 2018 года
14:27:14 МСК

В Самарканде сменились три заместителя мэра

Политика

В городе также сменились главы трех районов

Самарканд, Узбекистан, 2 августа 2018, 13:45 — REGNUM  В Самарканде сменились три заместителя и. о. хокима (мэра) города Эркинжона Турдимова и три главы района, пишет 1 августа газета «Зарафшон».

И. о. заместителя хокима по вопросам сельского и водного хозяйства назначен Абдумажид Нуркулов. И.о. замхокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства стал Акмал Шукуров. Вопросы развития туризма стал курировать Ботиржон Уткирович.

Кроме того, в городе сменились главы Пастдаргомского, Тайлакского и Акдарьинского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Самарканде разгорелся скандал в связи с арестом бывшего директора специализированной школы № 64 для мальчиков, который подозревается в истязании непослушных воспитанников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарканде суд удовлетворил арест бывшего директора спецшколы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить