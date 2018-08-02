В Самарканде сменились три заместителя мэра

Самарканд, Узбекистан, , 13:45 — REGNUM В Самарканде сменились три заместителя и. о. хокима (мэра) города Эркинжона Турдимова и три главы района, пишет 1 августа газета «Зарафшон».

И. о. заместителя хокима по вопросам сельского и водного хозяйства назначен Абдумажид Нуркулов. И.о. замхокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства стал Акмал Шукуров. Вопросы развития туризма стал курировать Ботиржон Уткирович.

Кроме того, в городе сменились главы Пастдаргомского, Тайлакского и Акдарьинского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Самарканде разгорелся скандал в связи с арестом бывшего директора специализированной школы № 64 для мальчиков, который подозревается в истязании непослушных воспитанников.

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