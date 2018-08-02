ВСУ объявили в розыск солдата, который перешел на сторону ДНР

Киев, , 13:22 — REGNUM Украинское командование объявило в розыск военнослужащего ВСУ в Донбассе, заявил спикер министра обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, сообщает 2 августа «112 Украина».

По его словам, солдат пропал 1 августа. Помимо этого, за прошедшие сутки трое украинских карателей были ранены. Также спикер обвинил Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) в нарушении перемирия.

Отметим, ранее в ДНР заявили, что 1 августа к республиканской армии присоединился военнослужащий Украины. Солдат не вытерпел издевательств со стороны националистов и решил сбежать на другую линию фронта.

Напомним, ранее военнослужащий из «грузинского легиона» ВСУ присоединился к ДНР, пообещав рассказать о военных НАТО, воюющих в Донбассе.

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