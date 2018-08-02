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Глава МИД Индии посетит Узбекистан

Политика

Делегацию из Индии примет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Ташкент, 2 августа 2018, 13:19 — REGNUM  В Ташкент 4 августа прибудет индийская делегация во главе с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж, сообщили 2 августа в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Делегацию из Индии примет президент республики Шавкат Мирзиёев. Стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки.

Напомним, 29 марта индийское издание The Economic Times сообщило, что Узбекистан предложил Индии построить на своей территории оборонный производственный комплекс, который позволит создать стратегическую точку опоры в Туркестане.

Читайте ранее в этом сюжете: Economic Times: Индия может получить точку опоры в Узбекистане

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Политическая жизнь Узбекистана
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