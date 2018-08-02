«Трампу наплевать на Украину, и писем Надежды Савченко он читать не станет»

Москва, , 13:53 — REGNUM Депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп добьётся её освобождения из СИЗО, но его это не интересует. Об этом 2 августа заявил президент украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя письмо Савченко, которое та адресовала главе Белого дома.

«Она хочет на свободу, ведь СИЗО — это дело такое, на любителя, — сказал Охрименко. — Свой президент не выпустит, а Трамп может. На сегодняшний момент ей просто хочется вырваться из СИЗО. Ей там надоело до умопомрачения. Она надеется, что Трамп может повлиять на её судьбу. Он уже попросила всех — никто не помогает. Последняя надежда Трамп. Сразу можно сказать — Трамп читать этого письма не станет. Ему глубоко наплевать и на Украину, и тем более на Савченко. Его вообще это не интересует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной Рады Надежда Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой содействовать освобождению украинцев, находящихся в заключении в России.

Кроме того, она раскритиковала президента Украины Петра Порошенко, назвав его

самым коррумпированным президентом в истории «такой процветающей страны».

«Он использует власть только с одной целью — личного обогащения», — выяснила Савченко.

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