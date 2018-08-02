Прямо говорить, что Ватикан и Польша борются с украинским фашизмом, нельзя

Москва, , 13:13 — REGNUM Прямо говорить, что Ватикан и Польша вместе борются с украинским фашизмом нельзя — вроде и борются, а вроде и нет, потому что в этом вопросе есть важные нюансы, считает шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ранее социолог Евгений Копатько в эфире Youtube-канала «PolitWera» заявил, что Ватикан и Варшава действуют системно, сказав «не будем с бандеровцами идти».

«Вот они и будут решать эту задачу. И многие хвост поприжали с этим делом, потому что многие ездят туда за границу», — отметил социолог.

Собственно, то, что Ватикан и Польша оба не хотят и противодействуют распространению националистической идеологии на Украине, тем более, связанной с коллаборационистами и нацистами, это, в общем-то, факт общеизвестный. Но здесь есть очень важные определенные нюансы, которые нужно понимать.

Дело в том, что греко-католическая церковь на Украине, при всем ри том, что она находится в подчинении Святого престола, все же обладает довольно значительной самостоятельностью. Можно вспомнить, что когда Папа Франциск называл происходящие на Украине события гражданской войной — это не нравилось, в том числе, и украинским греко-католикам. Они протестовали против этого.

При этом Ватикан в лице своих представителей, в том числе архиепископа Клаудио Гуджеротти старается также поддерживать отношения с Донецкой и Луганской народными республиками. Нунций, может быть нечасто, но все же посещает Донецк и Луганск, что, кстати, вызывает критику со стороны нынешнего Киевского режима — его, так сказать, представителей религиозной сферы.

Надо понимать, что сложность отношений латинской и греко-католической традиции на Украине. Поскольку собственно греко-католическая церковь на Украине все же в больше степени польская церковь, это поляки. И в данном случае у них очень серьезные проблемы во взаимоотношениях с украинскими униатами.

По большому счету католическая церковь (церковь латинской традиции) от униатов пострадала очень сильно. До сих пор греко-католики не отдают верующим латинской традиции захваченные некогда храмы, что, кстати, является предметом серьезного беспокойства главы конференции католического епископата Украины, архиепископа Мстислава Макшицкого.

Он это постоянно озвучивает, он об этом постоянно говорит. Более того, он не стесняется ставить этот вопрос и перед Святым престолом, когда бывает в Ватикане.

Также надо признать и другое — что есть фактор межрелигиозных отношений Ватикана с русской православной церковью. Здесь сложно следующее: с одной стороны, Святой престол, может быть, с удовольствием перекрестился бы на следующий день после того, как украинская греко-католическая церковь пустилась бы в самостоятельное плавание.

Но нельзя и забывать, что в Ватикане есть свои лоббисты украинских униатов, например, кардинал Кох — председатель Папского совета по содействию христианскому единству. Так что в этом смысле прямо говорить, что Ватикан и Польша вместе борются с украинским фашизмом нельзя. С одной стороны, борются, а с другой — есть важные нюансы, которые нельзя не учитывать, когда мы оцениваем и анализируем происходящие на Украине события.

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