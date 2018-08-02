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Германия и Индия договорились сотрудничать в области городского развития

Политика

На приоритете — повышение мобильности и санитарной ситуации в индийских городах

Германия и Индия договорились сотрудничать в области городского развития
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Взаимодополняемость

Нью-Дели, 2 августа 2018, 13:22 — REGNUM  Индия и Германия подписали соглашение о финансовом и техническом сотрудничестве в сфере развития устойчивого развития городов и возобновляемых источников энергии, сообщает агентство Prensa Latina.

Двустороннее соглашение было подписано 2 августа в Дели заместителем министра финансов Индии Самером Кумаром Харе и немецким послом Мартином Нейем.

Немецкий дипломат подчеркнул, что приоритетом сотрудничества является развитие городов в области санитарии, управления твердыми отходами и продвижение городской мобильности.

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Политическая жизнь Германии
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