Германия и Индия договорились сотрудничать в области городского развития

Нью-Дели, , 13:22 — REGNUM Индия и Германия подписали соглашение о финансовом и техническом сотрудничестве в сфере развития устойчивого развития городов и возобновляемых источников энергии, сообщает агентство Prensa Latina.

Двустороннее соглашение было подписано 2 августа в Дели заместителем министра финансов Индии Самером Кумаром Харе и немецким послом Мартином Нейем.

Немецкий дипломат подчеркнул, что приоритетом сотрудничества является развитие городов в области санитарии, управления твердыми отходами и продвижение городской мобильности.