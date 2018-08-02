В Грузии ушла в отставку председатель Верховного суда

Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Председатель Верховного суда Грузии и глава Верховного совета юстиции Нино Гвенетадзе заявила об отставке. Специальное заявление опубликовано на сайте суда.

Причиной своего решения Нино Гвенетадзе называет состояние здоровья и необходимость прохождения многомесячного лечения за границей.

В своем заявлении уже бывший председатель Верховного суда вкратце напоминает о собственных заслугах и тех реформах, которые были проведены в судебной системе начиная с 20 марта 2015 года до настоящего времени. Эти достижения описаны в 6 пунктах, которыевключают «успешное осуществление третьей волны реформ в системе правосудия», «разработку и «утверждение пятилетней стратегии и двухлетнего плана реформ в системе правосудия», «впервые в истории грузинского правосудия принятие и задействование кодекса правосудия несовершеннолетних», разработка законопроектов в рамках «четвертой волны реформ системы правосудия», «бессрочное назначение судей Верховного суда в результате конституционных изменений» и «осуществление более сорока инфраструктурных проектов в системе общих судов».

Назначение Нино Гвенетадзе на должность председателя Верховного суда на смену бывшему соратнику экс-президента Михаила Саакашвили Котэ Кублашвили вызвало у населения Грузии надежды на обещанное «Грузинской мечтой» восстановление справедливости. Но, как отмечали впоследствии грузинские независимые аналитики и представители гражданской общественности, освободить судебную систему от старых кадров новому председателю Верховного суда так и не удалось. В этой связи Нино Гвенетадзе заслужила немало нареканий.

На факт отставки Гвенетадзе уже откликнулись в администрации президента Грузии, представители которой в беседе с грузинскими СМИ назвали это решение доказательством кризиса в судебной системе.