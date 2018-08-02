В МИД РФ прокомментировали сведения о пытках журналистов из РФ в ЦАР

Москва, , 13:09 — REGNUM На телах погибших в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко эксперты не нашли следов пыток, сообщила 2 августа журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, на телах погибших обнаружены лишь огнестрельные ранения, поэтому ранее появившаяся в СМИ информация о том, что российских граждан перед убийством пытали — недостоверна. Добавим, заявления о пытках назвал спекуляциями представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне первый зампред комитета Госдумы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев (ЛДПР) обратился в мэрию Москвы с запросом об установке в столице России памятной доски погибшим журналистам.

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