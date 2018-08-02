Четверг, 2 Августа 2018 года
14:29:56 МСК

В МИД РФ прокомментировали сведения о пытках журналистов из РФ в ЦАР

Политика

Заявления о пытках назвал спекуляциями представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро

Москва, 2 августа 2018, 13:09 — REGNUM  На телах погибших в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко эксперты не нашли следов пыток, сообщила 2 августа журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, на телах погибших обнаружены лишь огнестрельные ранения, поэтому ранее появившаяся в СМИ информация о том, что российских граждан перед убийством пытали — недостоверна. Добавим, заявления о пытках назвал спекуляциями представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне первый зампред комитета Госдумы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев (ЛДПР) обратился в мэрию Москвы с запросом об установке в столице России памятной доски погибшим журналистам.

Читайте также: В Москве может появиться памятная доска в честь погибших в ЦАР журналистов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство российских журналистов в ЦАР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить