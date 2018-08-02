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Литва – один из лидеров по употреблению контрабандного табака в ЕС

Политика

Если табачный теневой рынок ЕС составляет 8,7%, то в Литве он – 17%

Литва – один из лидеров по употреблению контрабандного табака в ЕС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сигареты

Вильнюс, 2 августа 2018, 13:06 — REGNUM  Международная аудиторская компания KPMG провела своё традиционное исследования потребления нелегальной табачной продукции в странах ЕС и сегодня, 2 августа, представила результаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно результатам, теневой рынок табака в Литве составляет 17%. Это такой же показатель, как и годом ранее, но меньше, чем в 2015 году (18,7%). Больше всего контрабандных сигарет поставляется из Белоруссии. При этом, такие контрабандные сигареты в среднем в семь раз дешевле, чем акцизные, утверждается в выводах исследования.

Литва в бюджет недополучила 62 млн евро. Евросоюз из-за контрабанды табака потерял суммарно порядка 10 млрд евро.

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Экономика Литвы
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