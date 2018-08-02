Шеин: Титов предлагает «выжать и выкинуть» людей

Москва, , 13:04 — REGNUM Предложение выходить на пенсию по выработке стажа, а не по достижению возраста, со стороны представителей бизнеса выглядят верхом цинизма по отношению к гражданам рабочего класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил изменить систему выхода на пенсию в РФ и отказаться от понятия «пенсионный возраст». По его словам, гражданин должен выходить на пенсию не в определенном возрасте, а по выработке стажа. То есть у каждой профессии должен быть свой стаж, по выработке которого гражданин может уйти на пенсию. Если же он хочет выйти на пенсию раньше, чем выработает стаж, то разницу можно «докупить».

"Есть только одна деталь — контора, которую возглавляет уважаемый Борис Титов, весь рабочий класс РФ загнала в неофициально-трудовые отношения и так выстраивает свою предпринимательскую деятельность, что если человек — строитель, или дальнобойщик, работает сборщиком на поле или продавцом, то у него нет никакого трудового стажа, в отличие от Титова», — заявил Шеин.

При этом, по его словам, именно такие люди из рабочего класса производят реальный прибавочный продукт в стране.

«Благодаря рабочему классу мосты в стране возникают, дороги строятся, появляются продукты в магазинах, эти продукты реализуются. Так вот эти реальные труженики по вине таких как Титов, лишены официального стажа. И верхом цинизма является ситуация, когда люди наподобие Титова заявляют: «Мы вам не давали официально-трудовых договоров, мы пролоббировали через государство Трудовой кодекс, по которому можно вас легко увольнять, а теперь мы вам еще и пенсии не дадим». То есть, как лимон выжмем и выкинем», — возмутился Шеин.