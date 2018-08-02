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Нетаньяху предостерег Иран от перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива

Политика

Иначе «международная коалиция» разъярится

Тель-Авив, 2 августа 2018, 13:04 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег Иран от любых попыток перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает 2 августа Anadolu.

Нетаньяху подчеркнул, что в противном случае Исламская Республика Иран столкнется с яростью «международной коалиции». О какой коалиции идет речь и в чем будет проявляться ее ярость, премьер-министр еврейского государства не уточнил.

Напомним, Баб-эль-Мандебский пролив является ключевой артерией, связывающей Индийский океан со Средиземным морем. Тегеран периодически использует свой контроль над проливом для политического давления.

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Израиль и Иран
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