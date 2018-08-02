ВВС Израиля нанесли удар по террористам на Голанских высотах

Тель-Авив, 2 августа 2018, 12:55 — REGNUM Истребитель ВВС Израиля нанес удар по Голанским высотам, в результате чего было уничтожено несколько «террористов», сообщает 2 августа со ссылкой на вооруженные силы страны Israel National News.
По данным военных, удар был нанесен в сирийской части Голанских высот, в результате чего было уничтожено семеро террористов. На месте нанесения удара были обнаружены пояса смертников, а также автоматы Калашникова.
«Армия обороны Израиля находится в полной готовности и боеспособности для защиты безопасности жителей страны», — отметили в израильской армии.
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с угрозой в адрес Ирана, пообещав начать войну в случае перекрытия Тегераном Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море.