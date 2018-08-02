Пучдемон может оказаться среди кандидатов на выборах в Европарламент

Брюссель, , 12:49 — REGNUM Имя бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона может фигурировать в списке претендентов на выборах в Европейский парламент в мае 2019 года. По крайне мере, видеть его в своём избирательном списке хочет ряд руководящих членов входящей в правительственную коалицию Бельгии националистической партии «Фламандский свободный альянс» (N-VA), передаёт телерадиокомпания RTBF.

Отмечается, что такой ход позволит N-VA подчеркнуть своё стремление к независимости Фландрии.

Каких-либо юридических препятствий для включения Пучдемона в избирательный список партии эксперты не видят. Участвовать в выборах в другой стране-члене Евросоюза имеет право любой гражданин ЕС, при условии, если он не выдвигал свою кандидатуру в другом государстве-члене ЕС и не лишён избирательных прав.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство и парламент Каталонии были обвинены правительством Испании в мятеже и разогнаны после объявления о независимости региона в октябре 2017 года. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон эмигрировал в Бельгию. Последние четыре месяца лидер «сепаратистов» находился в Германии. В субботу, 28 июля, Пучдемон прибыл в Брюссель.

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Напомним, выборы в Европейский парламент пройдут 23−26 мая 2019 года, спустя два месяца после Brexit. В июне 2018 года Европарламент одобрил предложение избрать 705 членов Европарламента — на 46 членов меньше, чем сейчас. На сегодня у Великобритании 73 места в Европарламенте. Если до мая 2019 года, когда пройдут выборы в Европарламент, Великобритания выйдет из ЕС, часть освободившихся мандатов — 27 — будет распределена между 14 странами ЕС, которым их не хватает с учетом численности населения, а остальные 46 останутся в резерве, если в будущем в ЕС вступят новые страны.

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