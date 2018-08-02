Анкара: Введение Вашингтоном санкций против Турции – отказ США от разума

Анкара, , 12:35 — REGNUM Решение властей США ввести санкции против двух турецких министров является «отказом от разума» со стороны Вашингтона, заявил 2 августа спикер турецкого правительства Бекир Боздаг на своей странице в Twitter.

«Решение администрации США далеко от здравого смысла, оно вызвано отказом от разума и недальновидностью», — отметил он.

«США не могут брать то, что они хотят, у Турции таким образом, который нарушает международное право», — добавил он.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что Вашингтон вводит санкции против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, а также против главы минюста страны Абдулхамита Гюля в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона.