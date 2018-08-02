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Анкара: Введение Вашингтоном санкций против Турции – отказ США от разума

Политика

США не могут брать, что хотят, у Турции в нарушение международного права

Анкара, 2 августа 2018, 12:35 — REGNUM  Решение властей США ввести санкции против двух турецких министров является «отказом от разума» со стороны Вашингтона, заявил 2 августа спикер турецкого правительства Бекир Боздаг на своей странице в Twitter.

«Решение администрации США далеко от здравого смысла, оно вызвано отказом от разума и недальновидностью», — отметил он.

«США не могут брать то, что они хотят, у Турции таким образом, который нарушает международное право», — добавил он.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что Вашингтон вводит санкции против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, а также против главы минюста страны Абдулхамита Гюля в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона.

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Турция и США
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