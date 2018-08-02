Правительство Индии выделило средства на программу «Чистая Индия»

Нью-Дели, , 12:46 — REGNUM На заседании Кабинета министров Индии под председательством премьер-министра Нарендры Моди было принято решение о дополнительном финансировании программы «Чистая Индия».

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», в 2018 финансовым году на программу дополнительно будет выделено более 2 млрд долларов. Эти средства пойдут на реализацию данной программы в деревне, в частности на проведение канализации в индийских деревнях. Доступ к современной канализации получат более 15 миллионов домохозяйств.

Также эти средства были выделены для расширения деятельности Международного центра качества питьевой воды. После расширения функционала данной организации она будет переименована в Национальный центр по качеству питьевой воды и санитарных условий.